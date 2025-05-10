Сандерленд на выезде победил Ковентри (2:1) в плей-офф Чемпионшипа за выход в АПЛ. Результат и обзор встречи – в этой новости на "Футбол 24".

Полуфинал Чемпионшипа

Ковентри – Сандерленд – 1:2

Голы: Рудони, 70 – Исидор, 68, Майенда, 88

Шеффилд сделал шаг к выходу в АПЛ – "клинки" уничтожили Бристоль в плей-офф Чемпионшипа

Во второй паре плей-офф Чемпионшипа Ковентри принимал Сандерленд.

После безголевого первого тайма, команды начали перестрелку на 68-й минуте – точным был Исидор. Подопечные Фрэнка Лэмпарда быстро отквитали один мяч благодаря Рудону, но это был не последний гол вечера. Уже в концовке поединка 20-летний Элиэзер Майенда принес "котам" победу.

Ответный матч между Ковентри и клубом, которому принадлежит Назарий Русин, состоится 13 мая.

В случае прохода в финал, в игре за выход в АПЛ Джоб Беллингем и компания могут встретиться с Шеффилд Юнайтед, который в своем первом полуфинальном матче одолел Бристоль со счетом 3:0.