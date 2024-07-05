Защитник сборной Турции Мери Демираль получил 2 матча дисквалификации, информирует официальный сайт УЕФА. Он пропустит четвертьфинал против Нидерландов (6 июля) и возможный полуфинал Евро. Именно дубль 26-летнего центрбека принес "лунным звездам" победу над Австрией (2:1) в 1/8 финала.

Герой Турции вляпался в громкий скандал: клуб Реброва, связь с Роналду и террористы-сироманцы в жизни Мери Демираля

Демираль поплатился за демонстрацию жеста "Волчий салют". Он ассоциируется с организацией "Бозкурт" ("Серые волки") – крайне правым и самым радикальным молодежным крылом Партии националистического движения (MHP), придерживающейся идеологии турецкого национализма и пантюркизма. Немецкие власти характеризуют идеологию группы как националистически-экстремистскую, антисемитскую и расистскую.

Беллингем отделался значительно легче. За свое провокационное празднование перед словацкими фанатами звезда сборной Англии заплатит 30 тысяч евро штрафа и получил один матч условно. Если в течение года Беллингем еще раз отметится таким поведением, то бан вступит в силу немедленно. Английская футбольная ассоциация также получила 11 тысяч штрафа за поведение фанатов в матче 1/8 финала против Словакии (2:1). Следующий соперник "трех львов" – Швейцария (6 июля).

Реклама:

Партнер проєкту — ліцензійний букмекер GGBET з найширшою лінією, понад 70 видів спорту та дисциплін кіберспорту. Компанія створює унікальний україномовний контент на YouTube та розвиває культуру відповідальної гри. Отримай неймовірний бонус до 150 000 грн від GGBET! Тримай лінію на Євро 2024 разом з GGBET!



Беллингем нарвался на жесткую критику победителя ЛЧ: "Без своих партнеров ты ничто"