Беллингем и герой Турции получили приговоры УЕФА за выходки – один пропустит четвертьфинал и возможный полуфинал Евро
УЕФА объявил решения по мотивам скандальных эпизодов в матчах 1/8 финала чемпионата Европы.
Защитник сборной Турции Мери Демираль получил 2 матча дисквалификации, информирует официальный сайт УЕФА. Он пропустит четвертьфинал против Нидерландов (6 июля) и возможный полуфинал Евро. Именно дубль 26-летнего центрбека принес "лунным звездам" победу над Австрией (2:1) в 1/8 финала.
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Демираль поплатился за демонстрацию жеста "Волчий салют". Он ассоциируется с организацией "Бозкурт" ("Серые волки") – крайне правым и самым радикальным молодежным крылом Партии националистического движения (MHP), придерживающейся идеологии турецкого национализма и пантюркизма. Немецкие власти характеризуют идеологию группы как националистически-экстремистскую, антисемитскую и расистскую.
Беллингем отделался значительно легче. За свое провокационное празднование перед словацкими фанатами звезда сборной Англии заплатит 30 тысяч евро штрафа и получил один матч условно. Если в течение года Беллингем еще раз отметится таким поведением, то бан вступит в силу немедленно. Английская футбольная ассоциация также получила 11 тысяч штрафа за поведение фанатов в матче 1/8 финала против Словакии (2:1). Следующий соперник "трех львов" – Швейцария (6 июля).
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