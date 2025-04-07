Полузащитник Реала Джуд Беллингем не сдержал эмоций после поражения от Валенсии (1:2) в Ла Лиге.

Мадридцы устроили сенсацию и на своем поле проиграли "летучим мышам", позволив Барселоне увеличить открыл.

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Джуд Беллингем был очень разочарован, покидая поле после матча, и не сдерживал свой гнев. Англичанин, проходя мимо монитора VAR, ударил по оборудованию ногой.

Напомним, Беллингем в текущем сезоне отыграл за Реал в 41 матче во всех турнирах. В его активе 13 голов и 13 результативных передач.

"Сливочные" сейчас находятся на второй строчке в турнирной таблице Ла Лиги с 63 баллами. Барселона опережает Реала на четыре пункта.

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