"Оставалось 30 секунд до возвращения домой, чувствуешь, что подвел свою нацию. Один удар по мячу – и все прекрасно. Играть за Англию – это замечательно, но это также и большое давление. Быть на поле и забивать голы для меня – это освобождение, это очень счастливый момент.

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Если не считать их гол, я считаю, что мы действовали достаточно хорошо, мы оказывались в правильных зонах. Могли бы быть более хладнокровными, но главное, что мы продемонстрировали, – это большой характер. В матчах на выбывание, когда вы создаете такой момент, люди могут оглянуться вокруг и подумать: "Да, это дух нашей команды". У вас не бывает таких моментов без проблем.

Оставалось 20-30 секунд до того, чтобы не вылетели с чемпионата Европы. Настроение сейчас является огромной разницей, трудно представить, что это может сделать для команды в будущем. Это важный момент, но это длинный турнир", – цитирует Беллингема официальный сайт УЕФА.

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