Беллингем – о фиаско Реала в матче с Арсеналом в ЛЧ: "Нам еще повезло, что пропустили только три гола"
11:00 - Читати українською
Полузащитник Реала Джуд Беллингем разочарован результатом матча против Арсенала (0:3) в четвертьфинале Лиги чемпионов.
завершено
58’ Деклан Райс
70’ Деклан Райс
75’ Микель Мерино
58’ Деклан Райс
70’ Деклан Райс
75’ Микель Мерино
"Факт в том, что мы абсолютно не были близки к положительному результату. Арсенал был очень хорош.
Дубль Райса со штрафных в видеообзоре матча Арсенал – Реал – 3:0
Понятно, что два гола были забиты со штрафных и стали следствием высокого индивидуального мастерства, но, честно говоря, они могли забить еще. Нам еще повезло, что пропустили только три гола", – цитирует Беллингема официальный сайт УЕФА.
Напомним, что Реал проиграл Арсеналу со счетом 0:3. Ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов состоится 16 апреля.
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