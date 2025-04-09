"Факт в том, что мы абсолютно не были близки к положительному результату. Арсенал был очень хорош.

Дубль Райса со штрафных в видеообзоре матча Арсенал – Реал – 3:0

Понятно, что два гола были забиты со штрафных и стали следствием высокого индивидуального мастерства, но, честно говоря, они могли забить еще. Нам еще повезло, что пропустили только три гола", – цитирует Беллингема официальный сайт УЕФА.

Напомним, что Реал проиграл Арсеналу со счетом 0:3. Ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов состоится 16 апреля.

Арсенал сокрушил Реал в первом четвертьфинале ЛЧ – Райс оформил шедевральный дубль со штрафных