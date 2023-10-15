"Беллингем – инопланетянин. Прийти в лучший клуб мира в 20 лет, забивать в каждом матче, ассистировать и иметь такое огромное влияние на результат – это что-то из другого мира.

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Удавалось ли мне парировать его удары на тренировках? Да, удавалось. Кажется, что единственное место, где его могут остановить, это тренировки. Во время матчей вратари не могут этого сделать", – поделился Лунин в комментарии El Chiringuito.

Напомним, что Беллингем безумно начал в Реале после прихода прошлым летом – 10 голов и 3 ассиста в 10 поединках.

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