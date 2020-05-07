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Белькевич стал лучшим белорусским игроком в истории – динамовец обошел экс-звезду Барселоны

19:21 36 Читати українською
Белькевич стал лучшим белорусским игроком в истории – динамовец обошел экс-звезду Барселоны
Александр Хацкевич и Валентин Белькевич / Фото Динамо

Белорусские фанаты отдали свои голоса за легендарного игрока Динамо.

Валентин Белькевич стал лучшим игроком Беларуси в истории по версии читателей местного издания Прессбол.

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В финальном голосовании экс-игрок Динамо обогнал Сергея Алейникова, а замкнул тройку бывший хавбек Барселоны и Арсенала Александр Глеб.

Напомним, Белькевич является самым титулованным игроком Беларуси. Он провел 11 сезонов в киевском Динамо, где 8 раз становился чемпионом Украины, поднимал 7 раз Кубок Украины и трижды Суперкубок.

В 2014 году Валентин Белькевич ушел из жизни.

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Динамо Киев Динамо Киев Беларусь Валентин Белькевич
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