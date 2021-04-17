"Со стартового свистка у Динамо будет более выгодная позиция в плане ведения игры, потому что они хорошо организованы. Думаю, игра будет развиваться в том же русле, что и в матче за Суперкубок.

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Динамо будет пытаться за счет организованной обороны не давать разгуляться и, конечно, действовать на контратаках. Динамо добавило в уверенности. Когда есть требовательный тренер и высокая организация игры, ты от матча к матчу прибавляешь.

Не помню, чтобы в прошлом году Динамо так уверено действовало в обороне. Команда практически не пропускает и даже не дает создавать моменты у своих ворот. Хочется, чтобы игроки продемонстрировали на поле всё, что умеют. В таких матчах если не отдаешься, ты проиграл", – сказал Белик в комментарии "Футбол NEWS".

Напомним, уже сегодня, 17 апреля, Шахтер и Динамо на НСК Олимпийский сойдутся в очном противостоянии. Начало встречи в 19:30. За 5 туров до окончания чемпионата киевляне опережают "горняков" на 7 очков.

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