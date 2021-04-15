Экс-нападающий донецкого Шахтера и сборной Украины Алексей Белик уверен, что в следующем сезоне подопечные Мирчи Луческу будут выглядеть еще ярче.

"Что привело к тому, что в прошлом году Динамо отстало от Шахтера на 23 пункта, а сейчас впереди с 7-очковым отрывом? Думаю, что в первую очередь сказался фактор Луческу.

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Мистер выстроил игру команды в обороне. Мирча – требовательный тренер. У него на 50-70% никто не будет тренироваться. Это исключено. Мы видим, что зачастую, по ходу сезона, Динамо выгрызало очки. Постепенно у них появилась уверенность в собственных силах.

Конечно, разница в игре Динамо в двух последних сезонах заметна. Мы видим, как соперники создают мало моментов у ворот киевского клуба. Да, чаще всего игра Динамо не выглядит ярко. Для подопечных Луческу сейчас самое главное – выиграть чемпионат Украины. А в следующем сезоне они еще добавят", – сказал Белик в комментарии изданию Sportarena.

Напомним, свой следующий поединок в УПЛ Динамо проведет против Шахтера в ближайшую субботу, 17 апреля. Начало встречи в 19:30. За 5 туров до окончания чемпионата киевляне опережают своих оппонентов на 7 очков.

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