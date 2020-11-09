Агробизнес, за который и выступает Алексей, стал чемпионом Украины среди ветеранов от 35 лет – уже в третий раз подряд.

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Как информирует Facebook национальной сборной Украины среди ветеранов, в последнем матче экс-нападающий "горняков" отличился невероятным ударом в падении через себя. Еще два гола Белик забил с игры. По итогам турнира он стал лучшим бомбардиром с пятью голами.

Напомним, в свое время Алексей Белик выступал за украинские Шахтер, Днепр, Металлург и немецкий Бохум. На его счету также 19 матчей за сборную Украины и 5 голов.

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