"Конечно, мы хотели к игре с Динамо U-19 подойти в статусе лидеров чемпионата, имея определенный гандикап. Сейчас отстаем от оппонента на один балл, но я не тот тренер, который несмотря ни на что откажется от борьбы за чемпионство, пока на него остаются математические шансы.

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Я понимаю, что нахожусь на этой должности прежде всего для развития футболистов, но борьба за чемпионство является ключевым фактором, который помогает игрокам быстрее прогрессировать", – заявил Алексей Белик в интервью пресс-службе Шахтера.

Заметим, что комментарий Белика об отказе от чемпионства может быть тонким намеком на слова наставника основной команды Шахтера Марино Пушича, который после очередной потери очков признал, что донецкая команда уже не имеет шансов на золотые медали УПЛ в этом сезоне.

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