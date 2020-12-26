"COVID-19 в определенной степени помог молодым футболистам. Я не припомню, чтобы за год через национальную сборную проходило столько игроков. Уверен, что молодежь будет расти и постепенно многие из этих исполнителей займут свою нишу в главной команде страны.

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Ждал, что Филиппову удастся себя проявить, поскольку мне приходилось работать на матчах Десны и я видел, как действует этот разносторонний игрок. По собственному опыту знаю, как непросто дается переезд за границу. Но если Александр в Сент-Трюйдене будет продолжать в том же духе, то все возможно.

Также, думаю, что все украинские футболисты, которые находятся в обойме Динамо и Шахтера, но не вызывались в сборную, все равно являются потенциальными кандидатами", – сказал Белик в комментарии изданию Zbirna.com.

Напомним, свои следующие матчи сборная Украины проведет аж в марте 2021 года – подопечные Шевченко начнут отбор на ЧМ-2022.

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