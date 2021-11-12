"Это было что-то невероятное в исполнении нашей сборной. Из такого множества моментов мы реализовали только один.

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Это какая-то неудача. Моментами мне казалось, что это даже не товарищеская игра, а тренировка, на которой Болгария помогала отрабатывать нам позиционную атаку. В этой игре у нас получалось все, кроме того, чтобы забить больше голов", – сказал Белик в комментарии каналу "Футбол".

Напомним, в товарищеском матче сборная Украины нанесла по воротам болгар 36 ударов (из них 14 в створ ворот) против 4 в ответ, однако смогла забить лишь один раз. Как следствие, боевая ничья 1:1, которая оставляет много вопросов перед решающим матчем квалификации ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины.

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