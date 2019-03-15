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Белик: Псевдоболельщики, которые ходят на Динамо раз в год, не могут иметь претензий за 0:5 от Челси

18:39 55 Читати українською
Белик: Псевдоболельщики, которые ходят на Динамо раз в год, не могут иметь претензий за 0:5 от Челси
Динамо без шансов уступило Челси в Киеве / ФК Динамо

Экс-форвард Шахтера Алексей Белик считает, что не все болельщики киевлян имеют право критиковать "бело-синих" из-за разгромного поражения от Челси в Лиге Европы.

 
Оливье Жиру 5’
Оливье Жиру 33’
Маркос Алонсо 46’
Оливье Жиру 59’
Каллум Хадсон-Одой 78’

"Не спорю, Динамо по итогам этого матча заслуживает того, чтобы команду критиковали.

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Но слушал сегодня утром радио, читал комментарии в интернете. Меня удивляет, как могут псевдоболельщики, которые ходят на стадион один или два раза в год, разбрасываться фразами вроде "Уберите физрука!" или "Этот парень не заслуживает носить футболку киевского Динамо?

Придите, поддержите команду в матчах с Олимпиком и Десной, а потом упрекайте за Челси", – передает слова Белика Glavcom со ссылкой на телеканал Футбол.

К слову, вчера на матч между Динамо и Челси посетили почти 65 тысяч болельщиков.

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Теги
Лига Европы Динамо Киев - Челси Динамо Киев Динамо Киев Алексей Белик
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