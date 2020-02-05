Белик объяснил, чем УПЛ похожа на английскую Премьер-лигу

Экс-форвард сборной Украины Алексей Белик поделился ожиданиями на вторую часть сезона отечественного чемпионата.

"Интрига за чемпионство? Я не верю, что Шахтер может потерять 14-очковое преимущество перед конкурентами.

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Кто займет вторую и третью ступеньки? Хотелось бы, чтобы хотя бы эта интрига держалась до последнего тура. Хоть чем-то будем похожи на английскую Премьер-лигу... В УПЛ в этой борьбе на стороне Динамо опыт, которого нет у Зари, Десны и Александрии. А третье место я отдам луганчанам.

Кто финиширует шестым? В этой борьбе я поставлю на Мариуполь, который в отличие от своих конкурентов, выглядит более стабильно на протяжении длинной дистанции. На стороне азовцев опыт и преимущество по очкам", – цитирует Белика Команда 1.

Напомним, 19-й тур УПЛ стартует уже 22 февраля матчем Мариуполь – Заря.

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