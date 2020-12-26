"Малиновский – самый прогрессивный игрок. Понятно, что Руслан уже давно выступает на высоком уровне, но последние два-три года этот полузащитник планку не опускает.

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Мы привыкли ждать какого-то чуда от Коноплянки или Ярмоленко, но, учитывая, их проблемы, Малиновский взял на себя ношу лидерства в сборной, и у него это прекрасно получалось", – цитирует Белика Команда 1.

Заметим, у Руслана всего 32 матча в футболке национальной команды и шесть забитых мячей.

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