"Трудно выделить момент, в котором мы были хороши. Вроде неплохо перестраивались в обороне, но была какая-то рассеянность.

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Чехи могли забивать не один и не два мяча. Отрезок до 15-й минуты встречи мне понравился, а во втором тайме мы не знали, как выйти из обороны. Ничего не получалось впереди за исключением момента Зубкова. Наша игра в атаке во втором тайме – катастрофа", – сказал Белик в программе "Головна команда".

Напомним, забив в середине первого тайма в матче с Чехией украинцы умудрились пропустить на четвертой добавленной минуте и потеряли, казалось бы, стопроцентную победу.

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