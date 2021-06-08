Бывший форвард сборной Украины Алексей Белик оценил силу киприотов в последнем товарищеском матче перед стартом на Евро-2020 и объяснил, для чего "сине-желтым" подобрали именно такого спарринг-партнера.

"Матч с Северной Ирландией был ключевым, потому что игра с Кипром – это тренировка с повышенной ответственностью.

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Часто тренеры специально ищут соперника, чтобы забить ему 5-6 мячей для того, чтобы команда почувствовала уверенность. Конечно, если взять класс Украины и Кипра, то мало кто сомневался в победе. У футболистов Кипра сегодня кипрские пляжи, на 36-й минуте – судороги. В разной функциональной готовности были команды", – сказал Белик в комментарии каналу "Футбол".

Напомним, Евро-2020 начнется для команды Андрея Шевченко 13 июня матчем с Нидерландами. Также в группе C сборная Украины сыграет с Австрией и Северной Македонией.

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