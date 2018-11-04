Белик: Динамо не заслуживало проиграть Шахтеру

Бывший нападающий сборной Украины Алексей Белик поделился эмоциями после матча 14 тура УПЛ между Динамо и Шахтером.

"Нельзя говорить, что команда не заслужила победу, когда она выигрывает. Динамо не заслуживало проиграть, но Шахтер победил.

Шахтер – Динамо – 2:1 – видео голов и обзор матча

Арбитр разобрался в ситуации с удалением, еще и боковой судья подсказал. Провокация Вербича? Мы не знаем всей ситуации. Возможно, что и Степаненко что-тосказал, но Тарас отстаивал свою правду и не распускал руки, как это сделал Вербич, поэтому он и не прав.

Первый тайм от Шахтера был неоднозначным. "Горняки" владели инициативой, но опасных моментов не было, а вот Динамо могло и развить свое преимущество. Фонсека понимал, что выход Тайсона нужен команде, несмотря на любой счет. Динамо был нужен результат, а Тайсон мог развивать контратаки", – сказал Белик в эфире телеканала Футбол 1.

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