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Белик: Динамо не заслуживало проиграть Шахтеру

14:24 15 Читати українською
Белик: Динамо не заслуживало проиграть Шахтеру
Шахтер – Динамо / фото: ФК Шахтер

Бывший нападающий сборной Украины Алексей Белик поделился эмоциями после матча 14 тура УПЛ между Динамо и Шахтером.

"Нельзя говорить, что команда не заслужила победу, когда она выигрывает. Динамо не заслуживало проиграть, но Шахтер победил.

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Арбитр разобрался в ситуации с удалением, еще и боковой судья подсказал. Провокация Вербича? Мы не знаем всей ситуации. Возможно, что и Степаненко что-тосказал, но Тарас отстаивал свою правду и не распускал руки, как это сделал Вербич, поэтому он и не прав.

Первый тайм от Шахтера был неоднозначным. "Горняки" владели инициативой, но опасных моментов не было, а вот Динамо могло и развить свое преимущество. Фонсека понимал, что выход Тайсона нужен команде, несмотря на любой счет. Динамо был нужен результат, а Тайсон мог развивать контратаки", – сказал Белик в эфире телеканала Футбол 1.

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Украина14 тур

Шахтер - Динамо Киев: Суббота 03 ноября 2018

Шахтер
Матч окончен
2 : 1
Динамо Киев
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