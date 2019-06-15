Белик – о финале ЧМ-2019: Наши ребята, возможно, лучше корейцев

Экс-форвард сборной Украины Алексей Белик поделился ожиданиями от финального матча чемпионата мира-2019 U-20 Украина – Южная Корея.

"За счет организации, продемонстрированной нашей сборной, мы сумели выйти финал. Залог успеха – дисциплина, качественная игра в обороне и коллективные действия команды. Возможно, ребята не показывали слишком яркого футбола, но зато сражались друг за друга, и дисциплина была на самом высоком уровне.

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Такие же качества, как и у нашей сборной, демонстрирует Южная Корея, поэтому эти две команды и в финале. В принципе, в решающем матче ничего не надо менять, а гнуть свою линию, и также ответственно и организованно играть, терпеть, как и во всех матчах, найти свой шанс и реализовать его. А мастерства у игроков хватает.

Конечно жаль, что пропускает поединок ведущий защитник Попов, однако получат шанс другие игроки доказать свою состоятельность и показать себя с лучшей стороны. В первую очередь будем надеется на себя, а потом на удачу, которую нужно заслужить.

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Осталось сделать один, но самый трудный шаг, потому что нам противостоит непростой соперник. Помню, в 2001 году на чемпионате мира U-20 в Аргентине играли против китайцев, сыграли 0:0. Мы их называли маленькими роботами. Они без устали могут бороздить все поле, примерно такая же и сборная Кореи. Но наши ребята ничем не хуже, а может даже и лучше. Ждем победы, и будем встречать как героев", – подчеркнул Белик в интервью UA-Футбол.

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