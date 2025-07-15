Антверпен ищет подкрепление для атаки, и первым номером в списке на позиции нападающего является нападающий Шахтера Лассина Траоре, информирует Nieuwsblad. Бельгийский клуб предложил "горнякам" 2,5 млн евро.

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Отмечается, что Марк Овермарс, как никто другой, знает его качества и потенциал. Именно директор по футбольным вопросам Антверпена привез нападающего из кейптаунского Аякса в амстердамский Аякс в конце 2018 года и увидел, как он быстро расцвел.

Даже после его перехода в Шахтер Овермарс продолжал следить за Траоре, ведь Антверпен не впервые предпринимает попытки приобрести этого нападающего.

Сообщается, что сам Траоре открыт для этого трансфера. У него остался год по контракту.

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