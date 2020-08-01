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Бельгийский чемпионат расширили на 2 сезона

13:55 - Читати українською
Бельгийский чемпионат расширили на 2 сезона
Брюгге – чемпион Бельгии сезона 2019/20

Высший дивизион Бельгии решили расширить из-за необычных условий завершения сезона 2019/20. К предыдущему формату запланировали вернуться в 2023 году.

Лига Жупиле расширена до 18-ти команд, сообщает Sporza.

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Такое количество участников в элитном дивизионе Бельгии будет в сезонах 2020/21 и 2021/22. Решение о расширении чемпионата приняли после успешной апелляции Беверена. "Львы" не смирились с досрочным завершением сезона 2019/20, поскольку без борьбы потеряли прописку в элите. Теперь все команды будут играть 34 тура, а затем первые восемь определят участников еврокубков. Последняя команда – вылетит во второй дивизион, где в новом сезоне будет играть лишь 7 клубов.

К слову, чемпионом Бельгии в прошлом сезоне признали Брюгге. Вторым финишировал Гент, третьим – Шарлеруа.

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