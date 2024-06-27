Футболисты сборной Бельгии не ожидали такой реакции после нулей с Украиной в третьем туре группового раунда Евро-2024.

Бельгия сыграла бледный матч против Украины, однако все равно вышла в плей-офф. Болельщикам сухого результата не хватило – они засвистали "красных дьяволов" после финального свистка.

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Де Брюйне повел команду к трибунам, чтобы поблагодарить за поддержку, но когда услышал гул – психонул и завернул игроков. Такое поведение фанов сильно ударило по бельгийским футболистам.

Бельгия попала в плей-офф со второго места группы. Соперником "дьяволов" в 1/8 финала станет Франция. На двух предыдущих чемпионатах Европы "золотое поколение" Бельгии вылетало в четвертьфиналах.

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