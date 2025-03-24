"Если несколько дней назад матч в Мурсии стал бенефисом тренера Реброва, то в Генке он не избежал фиаско. Рулевой прогадал с заменами в отличие от своего бельгийского коллеги Руди Гарсии, который на этот раз взял уверенный реванш.

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Меня вчера неприятно удивил не только Ребров, но и его подопечные, за исключением разве что вратаря Андрея Лунина. Лига наций хотя и не идет в никакое сравнение с чемпионатами мира или Европы, но это прекрасная возможность заявить о себе громко на международной арене. Однако с такой игрой нереально оказаться на "карандаше" у именитых скаутов, наоборот, образно говоря, акции только понижаются.

Конечно, надо быть в середине коллектива, чтобы точно знать почему вчера наши были такими беспомощными. Вопросов хватает, в частности, непонятно для чего появился на поле Александр Сваток, возможно, стоило со старта выпустить Артема Довбика. С ним считаются в Европе и при его присутствии защитники хозяев не шли так смело большими силами вперед.

Самое обидное, что бельгийцы не продемонстрировали ничего необычного, просто наши сыграли очень слабо. Поэтому и был упущен шанс пробиться в элитный дивизион Лиги наций. И следует в ближайшее время тренерскому штабу продуктивно поработать над исправлением ошибок. Потому что с таким отношением к своим обязанностям нашим ничего не светит и в отборе на чемпионат мира", – сказал Федорчук для Sport.ua.

Напомним, сборная Украины проиграла Бельгии (0:3) во второй игре плей-офф Лиги наций и с общим счетом 3:4 по сумме двух матчей. В следующем розыгрыше турнира "сине-желтые" будут выступать в дивизионе В.

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