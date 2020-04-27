Бельгия вновь не утвердила окончательную остановку сезона – украинские легионеры имеют шанс вернуться на поле

Профессиональная футбольная лига Бельгии опять не приняла окончательное решение по завершению сезона в запланированную ранее дату.

Голосование, которое должно было состояться 24 апреля, перенесено на 4 мая, сообщает Sky Sports. Ожидается, что к этому времени в стране могут смягчить условия карантина. В таком случае сезон 2019/2020 в чемпионате Бельгии может быть доигран.

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Добавим, что руководство Лиги Жупиле первым в Европе приняло решение об остановке сезона, однако ожидало одобрения генеральной ассамблеи. Сначала заседание планировалось провести 15 апреля, затем – 24, и вот теперь – 4 мая.

Добавим, что за это время в соседних Нидерландах успели принять подобное решение и утвердить его. Эредивизи определила представителей в еврокубках, но никому не присвоила звание чемпиона.

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Если все же чемпионат Бельгии не возобновится, а турнирная таблица будет сформирована по итогам 29 туров, сыгранных до вынужденной паузы, то Брюгге Эдуарда Соболя получит золотые медали, а Гент Яремчука, Безуса и Пластуна получит путевку в квалификацию Лиги чемпионов.