Бельгия и Румыния провели матч в рамках 2-го тура группового этапа Евро-2024. Отчет об игре читайте на "Футбол 24".

Встречались предыдущий и следующий соперник Украины. Румыния после разгрома “сине-желтых” 3:0 провела всего одну замену в составе. Михейле полностью оправился от болезни и вытеснил Комана. Зато Доменико Тедеско провел серьезную ротацию по мотивам провала со Словакией. Сразу 4 изменения в старте – Вертонген, Теате, Тилеманс и Люкебакио появились вместо Дебаста, Карраско, Мангала и Троссара.

Один из "новичков" Бельгии забил уже на 73-й секунде матча! Тилеманс начал атаку великолепным отбором и сам ее завершил, низом пробив с линии штрафной площадки.

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Румыны вряд ли планировали такое начало, но не стушевались. Подопечные Йорданеску придерживались своей линии – низкая плотная оборона, усердная работа и использование малейших шансов выбежать в атаку. Дрегушин мог довольно быстро сравнять счет, но его удар головой парировал Кастелс.

Бельгия не предлагала ничего революционного по сравнению с игрой против Словакии. Рывки Доку, передачи де Брюйне, силовая борьба Лукаку – все это мы видим уже годами. Больше всего пространства получил Люкебакио, но запорол несколько атак эгоистичными решениями. Украине рассчитывать на "помощь" Доди не придется. Вингер Севильи заработал себе вторую желтую и дисквалификацию на последний тур группового этапа.

Минимальное преимущество "дьяволов" сохранилось до перерыва. Соперники создали немало полумоментов, однако ни один не привел к голу.

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Вторая половина началась с супершанса румын. Михейле из центра поля вываливался на свидание с Кастелсом, но Онана успел исправить собственную ошибку и напугать Валентина перед ударом. Оборона бельгийцев была далеко не безгрешной – Кастань часто забывался в атаке, центр проседал. За такое нужно наказывать.

На 64-й минуте произошел очередной эпизод сериала "Лукаку и VAR". Ромелу воспользовался разрезной передачей де Брюйне, забил и побежал радоваться. Зря – система показала у него минимальный офсайд. Это уже третий отмененный гол Лукаку на этом Евро!

Доку и Теате напугали Мартинеса. Если игрок Ман Сити вроде разбегался, то у представителя Ренна явно повреждение. Обоих сняли с поля. Вместе с Люкебакио у "дьяволов" потенциальные три потери на Украину.

На 80-й минуте Бельгия сняла все вопросы. Выбивание Кастелса долетело аж до чужой штрафной, и де Брюйне протолкнул мяч мимо Нице. Что ж, теперь мы увидели на Евро-2024 и ассист вратаря!

Перед последним туром в группе Е ничего не ясно. Все четыре команды имеют по 3 очка. Разница мячей – у Румынии 3:2, у Бельгии 2:1, у Словакии 2:2, у нашей сборной худшая, 2:4. 26 июня подопечным Реброва надо набирать хотя бы очко или надеяться на поражение словаков, чтобы сохранить третье место и нервно ждать финиша всех групп.

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