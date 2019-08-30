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Бельгия увеличила отрыв от Украины на 1 балл в таблице коэффициентов УЕФА

09:45 128 Читати українською
Бельгия увеличила отрыв от Украины на 1 балл в таблице коэффициентов УЕФА
Заря – Эспаньол – 2:2 / твиттер ФК Заря

Ответные матчи плей-офф Лиги Европы внесли свои коррективы в таблицу коэффициентов УЕФА.

54’ Богдан Леднев
78’ Назарий Русин
 
Факундо Феррейра 34’
Матиас Варгас 62’
34’ Факундо Феррейра
54’ Богдан Леднев
62’ Матиас Варгас
78’ Назарий Русин

Украина занимает 9-ое место в таблице коэффициентов УЕФА, набрав 30,700 баллов после ничьей в матче Заря – Эспаньол.

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Этим воспользовались бельгийские клубы, увеличили отрыв от Украины в таблице коэффициентов УЕФА. Брюгге одержал победу над ЛАСКом в Лиге чемпионов, Гент сыграл вничью с Риекой, а Антверпен разгромно уступил обидчику Мариуполя АЗ в Лиге Европы.

Таким образом, бельгийцы набрали 33,700 балла и увеличили отрыв от Украины. Добавим, что Трабзонспор уступил АЕК, из-за чего Турция впустила возможность обогнать Украину в таблице коэффициентов УЕФА, имея 30,400 баллов.

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