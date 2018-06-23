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Бельгия – Тунис: онлайн-трансляция матча ЧМ-2018

14:51 403 Читати українською
Бельгия – Тунис: онлайн-трансляция матча ЧМ-2018
Бельгия – Тунис: онлайн-трансляция матча Чемпионата мира 2018

Бельгия и Тунис объявили составы на матч 2 тура Чемпионата мира 2018 в группе G. В этой же новости ссылка на онлайн-трансляцию игры.

Матч Бельгия – Тунис стартовал в 15:00 по киевскому времени. Бельгийцы набрали 3 очка после разгрома Панамы в 1 туре, тунисцы потеряли 1 балл, уступив на последних минутах Англии. Одни могут выйти в 1/8, другие – потерять последние шансы на проход дальше уже в сегодняшней игре. Фавориты матча, сборная Бельгии, выбрали аналогичный состав, что и в стартовом матче.

Бельгия – Тунис – видео голов

Бельгия: Куртуа – Альдервейрельд, Боята, Вертонген – Менье, Де Брюйне, Витсель, Карраско – Мертенс, Лукаку, Азар.

Тунис: Бен Мустафа – Бронн, С. Бен Юссеф, Мериах, Маалул – Шкири, Сасси, Хауи – Бадри, Ф. Бен Юссеф, Хазри.

Бельгия – Тунис (ОНЛАЙН-трансляция)

Бельгия – Тунис: стартовые составы на матч ЧМ-2018

ЧМ-2018 2 тур

Бельгия - Тунис: Суббота 23 июня 2018

Бельгия

live
3 : 1
Тунис
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