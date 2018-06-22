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Бельгия – Тунис: прогноз на матч ЧМ-2018

13:40 32 Читати українською
Бельгия – Тунис: прогноз на матч ЧМ-2018
Бельгия – Тунис: прогноз на матч чемпионата мира-2018

Бельгия и Тунис встретятся в матче 2 тура группового этапа чемпионата мира-2018 в Москве. Какой прогноз на игру, подскажет "Футбол 24".

Матч Бельгия – Тунис состоится 23 июня на стадионе Спартак. Начало игры – 15:00. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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Бельгия – Тунис, прогноз букмекеров на матч:

Специалисты авторитетной конторы Willam Hill явным фаворитом поединка считают Бельгию. Коэффициент на победу команды Роберто Мартинеса составляет 1.33, а потенциальный триумф африканцев оценивается баллом 9.00. На ничью ставят 5.0.

Букмекеры с Bwin в Тунис верят еще меньше. На победу Бельгии коэффициент 1.30, ничья оценивается в 5.25, победа Туниса – 11.

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Напомним, в первом туре чемпионата мира-2018 Бельгия разгромила Панаму со счетом 3:0 и возглавила группу G за счет лучшей разницы мячей. Тунис в поединке первого тура на последних минутах уступил Англии со счетом 1:2.

Таким образом победа Бельгии в данном матче практически гарантирует команде Роберто Мартинеса выход в 1/8 финала ЧМ-2018.

ЧМ-2018 2 тур

Бельгия - Тунис: Суббота 23 июня 2018

Бельгия
до матча
21
час
:
47
мин
Тунис
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