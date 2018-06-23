Бельгия – Тунис: анонс матча ЧМ-2018

Сборные Бельгии и Туниса встретятся в матче второго тура чемпионата мира-2018 в группе G. Анонс поединка читайте на "Футбол 24".

Бельгия – Тунис

23 июня, 15:00, Москва, стадион Спартак

Главный арбитр: Жайр Марруфо (США)

Телетрансляция на канале "Интер". Текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24".

Фавориты квартета G Англия и Бельгия одержали прогнозируемые победы в матчах 1 тура против Туниса и Панамы соответственно. Бельгийцы уверенно разгромили Панаму со счетом 3:0, а Англия на последних минутах поединка сумела забить решающий гол в ворота Туниса. Таким образом именно команды Саутгейта и Мартинеса ожидаемо возглавили группу G после 1 тура.

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Во втором туре Бельгия попытается оформить досрочный выход из группы, а Тунис попробует добыть свои первые очки на Мундиале. Подопечным Набиля Маалула это будет сделать крайне трудно, ведь бельгийцы показали очень убедительную игру в поединке с Панамой и могли забивать гораздо больше, чем 3 мяча.

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Однако Тунис в матче с Англией тоже был близок к ничьей, ведь "Карфагенские орлы" пропустили решающий гол от Харри Кейна уже в компенсированное арбитром время. В поединке против Бельгии Тунису необходимо брать очки, если команда из Африки планирует продолжать борьбу за выход из группы. Конечно, на бумаге это будет сделать нелегко, но все решится только на футбольном поле.

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Для Бельгии матч с Тунисом – шанс гарантировать себе выход из группы уже по итогам 2 тура. Именно команда Роберто Мартинеса является однозначным фаворитом поединка. Возможно, в определенной степени это поможет Тунису, ведь в команду не верит практически никто.

Статистика противостояния и интересные факты

1. Команды провели между собой 3 матча. Показатели равные – в активе Бельгии и Туниса по одной победе, еще один поединок завершился вничью. Разница голов – 3:3.

2. В матче с Панамой Ромелу Лукаку стал 5-м бельгийцем, который оформлял дубль на чемпионатах мира.

3. Свою единственную победу в финальных частях чемпионатов мира Тунис одержал еще в 1978 году против Мексики (3:1). С тех пор "Карфагенские орлы" не знают вкуса побед на Мундиале.

4. Беспроигрышная серия Бельгии насчитывает уже 20 матчей – рекордная в истории команды.

Кадровая ситуация

У Бельгии практически нет проблем с составом – все игроки готовятся к поединку, за исключением Венсана Компани, который сможет сыграть только в матче против Англии в рамках 3 тура. Первое занятие в России провел даже Томас Вермален.

Эден Азар в матче против Панамы

У Туниса тоже одна потеря – голкипер Муез Ассен, который получил травму в матче против Англии, уже покинул расположение национальной команды и больше не сыграет на турнире.

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Наставник бельгийцев Роберто Мартинес объявил, что игроки команды после матча смогут провести время со своими близкими до понедельника, чем изрядно порадовал футболистов.

Ориентировочные составы на матч Бельгия – Тунис

Бельгия: Куртуа – Алдервейрелд, Вертонген, Боята – Менье, Витсель, Феррейра-Карраско, Де Брюйне – Азар, Мертенс, Лукаку

Тунис: Бен Мустафа – Бронн, С. Бен Юсеф, Мериах, Маалул – Бадри, Скири, Сасси – Бен Амор, Ф. Бен Юссеф, Хазри

Прогноз "Футбол 24" – 2:0

Бельгия после победы над Панамой

Бельгия выглядит явным фаворитом. Ничто не должно помешать подопечным Роберто Мартинеса одержать уверенную победу. Тунис – достаточно организованная команда, однако ее ресурсов явно недостаточно для того, чтобы остановить невероятную атаку бельгийцев. Не стоит забывать о Ромелу Лукаку, который после дубля в первом туре явно настроен продолжить борьбу за звание лучшего бомбардира Мундиаля.

Вероятно, Мартинес даст шанс себя проявить другим игрокам, которые не участвовали в матче против Панамы, ведь в заключительном поединке группового этапа Бельгию, скорее всего, ожидает дуэль за первое место с Англией.