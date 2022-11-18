Товарищеские матчи участников ЧМ-2022

Камерун – Панама – 1:1

Голы: Чупо-Мотинг, 48 – М. Мурильо, 55

Бельгия – Египет – 1:2

Голы: Опенда, 76 – Мохамед, 33, Трезеге, 46

Бахрейн – Сербия – 1:5

Голы: Хилал, 15 (пен.) – Тадич, 8, 50, Влахович, 51, Джуричич, 87, Йович, 90

Сегодня был последний день, когда спарринги проводили участники ЧМ-2022. Шансом воспользовались три сборные, которые начнут групповой этап несколько позже других.

Камерун вышел боевым составом, но не смог одолеть Панаму, которая в Североамериканском отборе заняла только пятое место. Соперники обменялись голами на старте второго тайма, в составе африканцев отличился Чупо-Мотинг из Баварии.

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Еще большей неожиданностью стало поражение Бельгии от Египта, который мы на ЧМ не увидим. "Красные дьяволы" также нагрузили основу, однако она не справилась с Салахом и компанией. Звезда Ливерпуля ассистировал Трезеге на второй гол. Бельгийцы ответили лишь точным ударом Лоиса Опенда.

Сербы подняли себе настроение разгромом Бахрейна. В первом тайме балканцы пожалели оппонента, но во втором набили 4 гола без ответа. Дубль в активе Душана Тадича, который 20 ноября отметит 34-летие. В этот же день в 18:00 по киевскому времени Катар и Эквадор откроют чемпионат мира – всем сборным станет не до развлечений и отдыха.

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