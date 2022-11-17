Статистический портал Gracenote провёл более миллиона более миллиона симуляций с результатами матчей ЧМ-2022, и определил: вероятнее всего, в финале встретятся сборные Бельгии и Бразилии.

В Бельгии хотят продлить контракт с тренером сборной вне зависимости от результата на ЧМ-2022

При моделировании ЧМ-2022 Gracenote использовал "систему рейтингов Эло" –метод расчёта относительной силы игроков в играх, в которых участвуют двое игроков. Эту систему рейтингов разработал американский профессор физики венгерского происхождения Арпад Эло. Это система известна рейтингом лучших шахматистов мира.

Отметим, что перед Евро-2020 Gracenote прогнозировал выход сборной Украины в плей-офф – и команда Андрея Шевченко справилась с задачей.

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