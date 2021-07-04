"Завтра мы начнем подготовку к осенним матчам. Роберто Мартинес с нами. Официального заявления не будет, но нет причин менять тренерский штаб.

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Также у меня нет ощущения, что Мартинес подаст в отставку. Какой-то отдельной оценки не будет, поскольку в нашей организации, как и в любой хорошо функционирующей компании, есть культура постоянной оценки", – цитирует Боссарт Sporza.

Напомним, сборная Бельгии на Евро-2020 выиграла свою группу, но вылетела из турнира в четвертьфинале, уступив Италии (1:2). Роберто Мартинес возглавляет команду с 2016 года. Его контракт рассчитан до окончания ЧМ-2022.

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