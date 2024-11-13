Мыльная опера Куртуа с бельгийской сборной все еще продолжается. К сожалению, нет никаких признаков скорых перемен. На днях новый генеральный директор бельгийской федерации Питер Виллемс переехал в столицу Испании, чтобы встретиться с вратарём Реала и убедить его вернуться в национальную команду. Это был первый контакт, позволяющий из первых рук узнать о ситуации и мыслях Тибо, учитывая, что в стане местной Федерации рассматривают вариант с увольнением главного тренера Доменико Тедеско.

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Куртуа не играл за свою страну с 17 июня 2023 года, отборочного матча чемпионата Европы. Он обвинил Тедеско во лжи и заявил, что не будет играть за сборную, пока её тренирует этот немецкий специалист. Как информирует AS, именно эту позицию Куртуа услышал Виллемс – его приезд в Мадрид ничего не изменил.

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