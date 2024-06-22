Сборные Бельгии и Румынии все еще играют свой поединок 2-го тура группового этапа Евро-2024, но "красные дьяволы" точно не смогут рассчитывать на одного из игроков.

В первом тайме матча Бельгия – Румыния Люкебакио получил желтую карточку – вингер откровенно сбил Дрегуша.

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Эта желтая карточка стала уже второй для Доди на этом Евро-2024, что означает дисквалификацию на следующий матч – против Украины.

К слову, матч Украина – Бельгия состоится 26 июня, начало игры в 19:00. Параллельно встретятся два других участника группы E – Словакия и Румыния. В случае победы Бельгии над Румынией в сегодняшней игре у всех команд будет по 3 очка.

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