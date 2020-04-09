Бельгия перенесла дату принятия решения о судьбе сезона – чемпионство Соболя откладывается

Профессиональная футбольная лига Бельгии не примет окончательное решение по завершению сезона в запланированную ранее дату.

Из-за пандемии коронавируса руководство Лиги Жупиле рекомендовало окончательно остановить турнир и признать чемпионом Брюгге, за который играет украинец Эдуард Соболь. Решение должны были принять на генеральной ассамблее 15 апреля.

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Однако 9 апреля стало известно о том, что ассамблея была перенесена без каких-либо объяснений на 24 апреля. Не исключено, что это связано с угрозой президента УЕФА Александера Чеферина запретить бельгийским клубам участвовать в еврокубках в сезоне 2020/21, если местный чемпионат завершат досрочно.

Ранее сообщалось, что Королевская бельгийская футбольная ассоциация лишила профессионального статуса ряд клубов, в том числе и льежский Стандард.

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