Матч и онлайн-трансляция Финляндия – Бельгия стартовал в 22:00 по Киеву. Бельгийцы выиграли стартовые два матча и вышли в 1/8 финала, но поражение в Санкт-Петербурге отбрасывало их на второе место квартета В. Финны обыграли Данию и уступили россиянам – соответственно, ничья устраивала Финляндию исключительно при условии победы Дании над Россией в параллельном матче.

Неспешное начало – Бельгию все устраивало, финны ждали шанса

Стартовая 15-минутка прошла без голевых моментов. Бельгийцы, конечно, гораздо больше держали мяч, а финны в привычном для себя стиле окопались на своей половине поля, надеясь на дуэль форвардов Пукки – Похьянпало. Форвард Норвича мог зацепиться за мяч в одном из эпизодов, но в защите надежно отработал Кевин де Брюйне (!).

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Без ударов в первую треть тайма – Градецки только раз вступил в игру после подачи де Брюйне. В параллельном матче в Копенгагене Дания и Россия тоже играли 0:0. Это означало, что бельгийцы в режиме "лайв" выигрывали группу, а россияне занимали второе место, опережая Суоми благодаря победе в личной встрече.

Финны неожиданно оказались в зоне плей-офф благодаря Дании

Игра активизировалась только в середине тайма. Сначала рейд де Брюйне едва не привел к автоголу Араюри, а через несколько секунд дальнмй удар нанес Витсель – без проблем для Градецки. Да и команда Канервы стала чаще переходить центр поля – правда, без моментов у ворот Куртуа. Стандартов, которые могли бы помочь при такой игре, тоже не было – ни одного углового, а обе команды вблизи собственных владений играли крайне корректно. Лучший шанс упустил Витсель, из полукруга перед штрафной запустивший мяч где-то в район второго яруса стадиона.

Бельгийцы добавили, но Суоми сдерживала атакующие потуги Лукаку и Ко. Защитники Финляндии регулярно снимали многочисленные прострелы и навесы, Градецки грамотно руководил действиями обороны, а сам почти не вступал в игру – разве что спас после удара Доку в дальний угол. Тем временем Дания забила России – такой результат поднимал финнов на второе место группы!

На последних секундах тайма Азар упал в штрафной Финляндии – было похоже на пенальти, но Брых был другого мнения. 0:0 до перерыва.

Огонь в первой половине второго тайма – героизм Градецки, отмененный гол Лукаку

С первых секунд второго тайма команда Мартинеса усилила давление на ворота Градецки, однако финны держались. В Копенгагене датчане во второй раз забили России, а Суоми в одной из немногочисленных атак могла поразить ворота Куртуа – кипер Реала был на месте. А вот сейв Градецки был куда эффектнее – Лукаш в прыжке парировал удар Азара метров с семи! Раскрылась игра.

На 65-й минуте не помог даже феноменальный Градецки. Лукаку после фантастического разрезного паса де Брюйне переиграл Лукаша, но радость Ромелу длилась недолго. VAR увидел офсайд и отменил взятие ворот. Такой себе офсайд, честно говоря. Тем временем Россия сократила отставание в Копенгагене.

Трагедия кипера Финляндии – Суоми в шаге от вылета из Евро, позитив для Украины

На 74-й минуте Бельгия забила. Де Брюйне подал угловой, Вермален пробил в перекладину от которой отлетел в руку Градецки и оказался в сетке. Лучший игрок Суоми на протяжении всего турнира стал 6-м автором автогола на текущем Евро.

Финляндия "поплыла" и пропустила второй раз. Де Брюйне нашел Лукаку, который развернулся и поразил нижний угол. Это была точка. Дания разгромила Россию в Копенгагене и вырвалась в плей-офф со второго места. Соперником скандинавов 26 июня будет Уэльс. Бельгия выиграла группу и ждет соперника в 1/8. Финны финишировали третьими, имея три очка. Это оставляет Суоми призрачные шансы на продолжение борьбы, ведь разница "минус 2" подвигает Финляндию ниже Украины. Команда Шевченко должна обойти еще одну третью команду из любой группы, чтобы запрыгнуть в вагон поезда под названием "плей-офф".

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