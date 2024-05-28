Тренерский штаб бельгийцев во главе с Доменико Тедеско определился со списком игроков, которые примут участие в чемпионате Европы.

Бельгия не пошла путем многих сборных, которые на этом этапе объявляют расширенные заявки. Тедесто сразу назвал 25 игроков, которые поедут на Евро-2024. Заметим, что УЕФА разрешил брать на турнир 26 футболистов.

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Как и предполагалось, в составе национальной команды нет Тибо Куртуа. Конкурент Андрея Лунина сейчас готовится к финалу Лиги чемпионов, но лето посвятит тому, чтобы окончательно избавиться от проблем со здоровьем.

Заявка сборной Бельгии на Евро-2024:

Вратари: Кастелс (Вольфсбург), Камински (Лутон), Селс (Ноттингем Форест).

Защитники: Кастань (Фулхэм), Де Кейпер (Брюгге), Фас (Лестер), Менье (Трабзонсопр), Теате (Ренн), Вертонген (Андерленхт), Дебаст (Андерленхт).

Полузащитники: Де Брюйне (Манчестер Сити), О.Мангала (Ноттингем Форест), Онана (Эвертон), Тилеманс (Астон Вилла), Вермерен (Атлетико), Витсель (Атлетико), Вранкс (Вольфсбург).

Нападающие: Й. Бакайоко (ПСВ), Карраско, Де Кетелаере (Аталанта), Доку (Манчестер Сити), Лукаку (Рома), Лукебакио (Севилья), Опенда (РБ Лейпциг), Троссар (Арсенал).

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Напомним, что на Евро-2024 сборная Бельгии будет играть в группе Е, где ее соперниками будут национальные команды Украины, Словакии и Румынии.