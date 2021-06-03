Товарищеский матч

Бельгия – Греция – 1:1

Голы: Т. Азар, 20 – Цавелас, 66

Бельгию считают одним из главных фаворитов на предстоящем чемпионате Европы. Выше шансы, по мнению букмекеров, только у Франции. Игровую подготовку команда Роберто Мартинеса начала домашним матчем против греков и уже на старте игры могла пропустить. Масурас убежал от защитников, но дуэль у Миньйоле выиграть не сумел. Хозяева поняли всю серьезность ситуации и предусмотрительно переместили зону активных действий на чужую половину. Счет удалось открыть на 20-й минуте. Греки очень плохо разыграли аут – мяч вблизи центрального круга достался Торгану Азару. Бельгиец протянул его к штрафной, обыгрался с Карраско и в акробатическом прыжке с линии вратарской расстрелял голкипера.

Украина победила Северную Ирландию в Днепре, прервав долгую безвыигрышную серию – дебютный гол Зубкова решил все

Игра проходила исключительно у ворот гостей. Греция считанные разы переходила центр поля, владея мячом. На 36-й Азар должен был оформить дубль. После прострела с правого фланга Лукаку не подстроился под удар и курьезно пропустил на дальнюю штангу. Там никто не мешал Торгану, но он не сумел переправить мяч в сетку. До перерыва столь роскошных возможностей больше не было. В начале второй половины Мартинес сделал двойную замену, освежив атаку.

В конце концов, Бельгия постепенно растеряла свою остроту, все больше позволяя сопернику. А Грецию дважды просить не пришлось. Гости начали выходить в атаку при первой же возможности, и моменты у ворот Миньоле начали возникать регулярно. Поэтому их гол на 66-й минуте выглядел вполне закономерно. Защитники хозяев оказались не готовы к навесу после штрафного, а греки имели аж две попытки забить. Решающий удар нанес опытный центрбэк Георгиос Цавелас.

Не было заметно, что Бельгия любой ценой хочет победить, но в защите начала действовать внимательнее. Скорости заметно упали, моментов было мало. Чего хватало, так это эмоций. Игроки не теряли ни одного шанса потолкаться и покричать друг на друга. Последние минуты запомнились оригинальной заменой Роберто Мартинеса, который вместо Миньоле выпустил Селса, дав дебютировать голкиперу Страсбура. Если бы команды устроили серию пенальти, это выглядело бы логичнее. Вырвать победу никто так и не смог, финальный свисток зафиксировал ничью. Следующий спарринг Бельгия проведет против Хорватии 6 мая.

Євро-2020: Лукаку і Ко мчать за титулом, Росія в очікуванні фіаско та казочка кривдника України – прев'ю групи B