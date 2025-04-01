"Я считаю, что на данном этапе нет смысла менять тренера. Никто не ожидал, что мы обыграем Бельгию в первом матче, особенно после первого тайма. После этой игры все начали говорить, какие мы сильные, а Бельгия слабенькая. А оказалось, что не слабенькая, они просто нас недооценили в первом матче, а на второй собрались.

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Конечно, со стороны нашей команды это был провальный матч. Нам в плей-офф всегда не везет, то мы оправдание ищем, что играем на третий день и сил не хватило. Но почему-то Германии, Португалии, Бельгии и Франции сил всегда хватает. Бельгия нас просто поставила на место и справедливо победила", – сказал Шаран для Украинского футбола.

Напомним, в первом матче плей-офф Лиги наций "сине-желтые" одержали победу над Бельгией (3:1), однако проиграли во втором поединке со счетом 0:3 и не смогли выйти в элитный дивизион турнира.

Такой кадрово слабой сборной Украины не было еще никогда