Встречались лидеры группы E после первого тура. Правда, стартовали команды в отборе на мировое первенство с разных побед. Бельгия не без проблем одолела Уэльс, а вот Чехия устроила настоящий фестиваль голов в Эстонии. Счет 6:2 с хет-триком Томаша Соучека – солидная заявка в начале квалификации. Однако после встречи с аутсайдером сразу предстояло сыграть против главного фаворита группы.

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Каким бы ни был план на игру у главных тренеров, реализовать его с самого начала не удалось. Свои коррективы внесла погода. Перед стартовым свистком над Синобу Стэдиум в Праге начался дождь. Газон стал очень скользким, а отскок мяча – непредсказуемым. Поэтому при начале атак команды пытались лишний раз не рисковать, регулярно запуская мяч далеко вперед. В атаке чехи тоже не пытались создать что-то изысканное. Они и так известные мастера ударов издали, а при таких погодных условиях и подавно. Однако это больше вредило именно тем, кто бил, чем Куртуа. Опорная нога постоянно "ехала", поэтому удары выходили слабые и неточные.

В свою очередь, бельгийцы не отказались от фирменных коротких розыгрышей, и это давало свои плоды - Вацлик не мог себе позволить потерять бдительность хотя бы на мгновение. Ожидаемо в эпицентре внимания оказывался Кевин Де Брюйне. Хавбек Манчестер Сити и разгонял атаки, и выходил на позиции для их завершения. Роскошный момент имел Насер Шадли – его выстрел парировал Вацлик, а Лукаку совсем немного не успел на добивание. Позже уже Ромелу продемонстрировал в действии фишки из Интера – форвард продавил оппонента, промчался по флангу и вырезал пас на линию вратарской. Там Де Брюйне не подстроился под мяч и просто сбросил его в руки голкиперу.

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Гости больше держали мяч, но вот по моментам и опасными ударами преимущества не было ни у кого. Чехи играли более вертикально и часто заставали врасплох защитников соперника. Куртуа тоже имел несколько хороших возможностей подтвердить свой класс. Словом, на перерыв команды ушли без голов. Результативная ничья была бы более справедливой. Исправить это удалось сразу после перерыва. Защитники гостей устроили пожар, но смогли отвести угрозу. Однако уже в следующей атаке оказались бессильными. Янкто отпасовал на Лукаша Провода, а тот отправил мяч под самую штангу ворот сборной Бельгии – 1:0.

Подопечные Роберто Мартинеса вовсе не запаниковали. Картина на футбольном поле была такой же. Очень быстро такой подход доказал свою эффективность. Спустя каких-то 10 минут счет снова стал равным. Де Брюйне нашел Лукаку перед штрафной. Челюстка фатально ошибся, позволив форварду принять. Ромелу легко "раскрутил" оппонента и покатил мимо дезориентированного Вацлика. Тут уже чехи доказали, что умеют держать удар. Куртуа даже пришлось по-настоящему выручить. Однако выпад гостей был куда острее. Де Брюйне классно на скорости ушел в чужую штрафную, после чего нанес прицельный удар в ближний правый угол, но попал в штангу, от которой мяч отскочил в поле!

Заключительные минуты прошли в бескомпромиссной борьбе. Хозяева после ряда замен потеряли структуру, но не желание. Зато у гостей был Де Брюйне. Кевин сам имел не менее чем два момента, один из которых с приставкой "супер". Чехи же максимально упростили свои атаки – забросы вперед, удары издалека и стандарты. Последнее едва не сработало. После подачи с углового Борджил заставил перекладину ворот Куртуа затрястись. В конце концов, нарушить двоевластие в турнирной таблице не удалось – ничья.