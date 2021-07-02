Бельгия – Италия: стартовые составы и онлайн-трансляция матча 1/4 финала Евро-2020
В рамках четвертьфинального поединка Евро-2020 сборная Бельгии встретится с Италией. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".
Матч 1/4 финала Евро-2020 Бельгия – Италия начнётся в 22:00 по киевскому времени. Телетрансляция пройдёт на ТК "Футбол 1/2/3" и ТРК "Украина". Текстовую онлайн-трансляцию проведёт "Футбол 24".
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Стартовые составы
Бельгия: Куртуа – Алдервейрелд, Вермален, Вертонген – Менье, Тилеманс, Витсель, Т. Азар – Доку, де Брюйне – Лукаку
Запасные: Камински, Селс, Боята, Феррейра-Карраско, Мартинес, Денайер, Дендонкер, Бентеке, Шадли, Батшуаи, Троссар, Прат
Италия: Доннарумма – Ди Лоренцо, Бонуччи, Кьеллини, Спинаццола – Барелла, Жоржинью, Верратти – Кьеза, Иммобиле, Инсинье
Запасные: Сиригу, Мерет, Локателли, Белотти, Берарди, Пессина, Эмерсон, Ачерби, Кристанте, Бернардески, Бастони, Толой