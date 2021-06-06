Товарищеский матч

Бельгия – Хорватия – 1:0

Гол: Лукаку, 38

Бельгия не стала брать пример с остальных фаворитов Евро-2020 и провела последний спарринг против сильной сборной. Настоящей битвы гигантов не получилось. Команды предусмотрительно выбрали эконом-режим. Это совсем не вызывает удивления, ведь до старта континентального первенства осталось всего несколько дней.

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Описать сегодняшнюю игру можно одним предложением: хорваты больше и содержательнее владели мячом, а бельгийцы острее атаковали. Однако моментов было не уж и так много. Первый удар по крайней мере в сторону ворот случился аж на 11-минуте. Карраско воспользовался ошибкой защитников и запустил мяч на трибуны. Это не придало командам импульса, а вот двойное попадание в перекладину на 32-й – вполне.

Можно сказать, что в том эпизоде ​​Лукаку пристреливается, чтобы вскоре открыть счет. После затяжного розыгрыша углового в штрафной гостей возник хаос, в котором лучше всего сориентировался именно форвард Интера. Ливакович не имел никаких шансов спасти. И все. Эта вспышка не имела продолжения ни в конце первого тайма, ни после перерыва. Стоит отметить, что во второй половине территориальное преимущество Хорватии стало еще больше, но в завершающей фазе "клетчатые" принимали слишком много поспешных и неверных решений.

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Лишь на последних минутах мы увидели по-настоящему опасный момент. Опять Лукаку был в центре внимания. После подачи с правого фланга форвард бил головой, но попал точно туда, где находился голкипер. В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу хозяев. На Евро Бельгия стартует 11 июня матчем против России, а Хорватия днем ​​позже сыграет с Англией.