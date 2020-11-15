Бельгия в рамках 5-го тура Лиги наций УЕФА принимает Англию. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч 5-го тура Лиги наций УЕФА Бельгия – Англия начался в 21:45 по киевскому времени. Телетрансляция проходит на канале "Футбол 1", текстовую онлайн-трансляцию проводит "Футбол 24".

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Сейчас бельгийцы лидируют в группе А1, имея девять очков в активе. У Англии и Дании по семь зачётных баллов. Таким образом, в случае победы над "Тремя львами" и осечки Дании в параллельной встрече подопечные Роберто Мартинеса выигрывают свой квартет и выйдут в "финал четырех".

Стартовые составы

Бельгия:

Англия:

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