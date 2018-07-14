Бельгия – Англия: анонс матча за 3-е место на ЧМ-2018

Сегодня в утешительном матче на чемпионате мира 2018 встретятся Бельгия и Англия. Анонс игры читайте на сайте "Футбол 24".

Бельгия – Англия

14 июля, 17:00, Санкт Петербург, стадион "Санкт Петербург"

Главный арбитр: Алиреза Фагани (Иран)

Телетрансляция на канале "Интер". Текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24".

Матч за третье место на чемпионатах мира все еще существует, хотя многие считают это противостояние разборкой неудачников. В чем-то с таким мнением можно согласиться, однако результаты выступлений Бельгии и Англии на крупных турнирах последних лет были настолько скромными, что оба соперника матча за бронзу сейчас могут с гордостью говорить о своем месте среди четверки лучших сборных мира.

Бельгия – Англия: где смотреть онлайн матча за 3 место ЧМ-2018

Иногда создается впечатление, что лучше уже вылететь на более ранней стадии, чем в шаге от желаемого трофея дважды проиграть, и остаться в истории "самым слабым среди сильнейших". Амбиции Бельгии и Англии на этом чемпионате мира однозначно выходили за пределы полуфиналов. "Красные дьяволы" ни разу в своей истории не выходили в финал Мундиаля, а после единственного триумфа "трех львов" за всю историю чемпионатов мира прошло уже более полувека (1966). Именно поэтому обе сборные подходили к матчам ½ по спортивному голодными и имели огромное желание переписать историю. В итоге же, обе не оправдали надежд своих фанатов, и даже трудно сказать, чье поражение в полуфинале было более болезненным.

Бельгия и Англия уже встречались в третьем туре группового турнира ЧМ-2018

Бельгийцам и англичанам ничего не остается, как изменить свое восприятие этой игры с "матча неудачников" на "матч чести", и пытаться сделать все, чтобы громко хлопнуть дверью, и остаться в памяти футбольного сообщества только с положительной стороны.

Интересно, что Бельгия и Англия за всю историю только по одному разу играли в матче за третье место, и обе сборные ранее подобные поединки проиграли. Бельгийцы в 1986-м году в дополнительное время уступили Франции – 2:4 (совпадение?), а сборная Англии проиграла бронзовые награды ЧМ-1990 в матче с прошлогодним хозяевами турнира – сборной Италии (1:2). Можно констатировать факт, что одна из команд впервые в своей истории выиграет бронзовые награды чемпионата мира. Разве не мотивация? Причем не следует забывать, что для подопечных Роберто Мартинеса победа в этом матче может стать самым высоким достижением сборной Бельгии всех времен.

Бельгия – Англия прогноз на матч за 3 место на ЧМ-2018

Еще одним интересным моментом является то, что сегодняшние соперники по матчу за третье место уже встречались на этом мундиале, и это первый случай в истории чемпионатов мира, когда в матче за 3-е место встречаются команды, игравшие ранее между собой в групповом турнире. На этот раз Бельгия и Англия встретились в третьем туре группы G, но та игра, к сожалению, не имела шансов оправдать ожидания любителей футбола, ведь решала лишь то, кто с какого места прошагает в плей-офф. Оба наставника сборных тогда решили выпустить на поле полурезервный состав, а минимальную победу бельгийцам принес красивый обводящий удар Янузая, который у Мартинеса является игроком запаса.

Бельгийцы празднуют взятие ворот соперника

Мартинес: В матче за 3 место ЧМ-2018 постараемся выпустить сильнейших игроков

Мартинес и Саутгейт в последнем матче на ЧМ-2018 могут обратиться к ротации, но основная обойма игроков сыграет с первых минут. На этот раз противостояние "красных дьяволов" и "трех львов" превращается и в очное противостояние Харри Кейна и Лукаку, которые являются одними из главных претендентов на звание лучшего бомбардира турнира. У капитана сборной Англии – 6 голов на этом мундиале, в то время как мощный форвард бельгийцев имеет в своем активе 4 точных удара. Правда, следует отметить, что ровно половину своих голов на ЧМ Кейн забил с пенальти, Лукаку же отмечался исключительно с игры.

Кроме персональной борьбы двух центрфорвардов, интересным будет и общее противостояние атакующих линий обеих сборных. Бельгийцы все еще остаются наиболее результативной сборной чемпионата мира (14 голов), в то время как Англия вместе с Хорватией имеют по 12 забитых мячей.

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Статистика противостояния

Статистика говорит в пользу англичан – сборная Бельгии проиграла 18 из 22 очных дуэлей, однажды сыграла вничью и лишь трижды победила. Впрочем, следует признать, что нынешняя сборная Бельгии, пожалуй, является сильнейшим коллективом в истории страны, и "золотое поколение" "красных дьяволов" уже несколько лет подряд работает в основном на улучшение собственной статистики во всех турнирах.

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Кадровая ситуация

Команды подходят к решающему матчу в боевых составах, а у обоих тренеров есть повод для радости. Роберто Мартинес уже сможет рассчитывать на Менье, который в матче ½ финала отбывал дисквалификацию за перебор карточек, а в Саутгейт будет возможность выпустить на поле Триппьера, который уже вчера тренировался в общей группе.

Ориентировочные составы

Бельгия: Куртуа – Вертонген, Компани, Алдервейрелд – Витсель, Де Брюйне, Шадли, Менье – Феллаини, Азар – Лукаку

Англия: Пикфорд – Уокер, Стоунз, Магуайр – Триппьер, Деле Алли, Хендерсон, Лингард, Делф – Стерлинг, Кейн

Прогноз Футбол 24 – 2:1

Артур Киселевский, Футбол 24