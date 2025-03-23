Сборная Украины в решающем матче за прописку в дивизионе А Лиги наций УЕФА сыграет с Бельгией. Стартовые составы и ссылки на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Ответный матч Лиги наций УЕФА 2024/25 за место в Дивизионе А между сборными Бельгии и Украины начнется в 21:45 по киевскому времени. Стоит отметить отсутствие в заявке "красных дьяволов" Тибо Куртуа – голкипер Реала травмировался. У Украины же не попал в старт Виктор Цыганков.

Телетрансляция доступна исключительно на MEGOGO – или на OTT-платформе по подпискам "Оптимальная", "Спорт", "Максимальная" и "MEGOPACK XL", или бесплатно на телеканале "MEGOGO СПОРТ" в Т2 и кабельных сетях.

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Бельгия: Селс – Менье, Фас, Дебаст, Кастань – Раскин, де Брюйне – Доку, Ванакен, Троссар – Лукаку.

Украина: Лунин – Зинченко, Забарный, Сваток, Матвиенко, Миколенко – Гуцуляк, Калюжный, Ярмолюк, Судаков – Ванат.

Напомним, первая встреча завершилась победой подопечных Сергея Реброва со счетом 3:1. Победитель противостояния поднимется в дивизион A Лиги наций, тогда как неудачник будет выступать в дивизионе B.

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