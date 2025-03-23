Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров выбрал список игроков, которые смогут сыграть против Бельгии в плей-офф Лиги наций.

На матч с “красными дьяволами” Сергей Ребров заявил игроков, сообщает официальный сайт УАФ. Отметим отсутствие в списке защитников Алексея Сыча и Ефима Конопли, которые покинули расположение национальной команды, поскольку получили травмы.

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Голкиперы: Лунин, Трубин, Ризнык.

Защитники: Михайличенко, Бондарь, Сваток, Забарный, Миколенко, Зинченко, Матвиенко.

Полузащитники: Калюжный, Ярмоленко, Судаков, Шапаренко, Буяльский, Цыганков, Ярмолюк, Гуцуляк, Назарина, Назаренко.

Нападающие: Яремчук, Ванат, Довбик.

Напомним, в первой встрече Украина победила Бельгию со счетом 3:1. Ответный матч запланирован на 23 марта. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

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