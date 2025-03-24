– Не ошиблись ли вы со стартовым составом, учитывая итоговый результат?

– Я не считаю, что это неправильное решение. Вы видите по той игре, которую мы провели, а я вижу по состоянию футболистов. Очень многие игроки были уставшими. К сожалению, Виктор Цыганков не мог выйти в старте, не мог играть 90 минут. Поэтому мы сделали такие изменения. В первом тайме мы играли неплохо. Да, мы были в низком блоке, не выходили в атаку, но и бельгийцы ничего не создали. Поэтому я не считаю, что это было неправильное решение. Сегодня сборная Бельгии была совсем другой – прессинговала, прибавила в скорости. Я считаю, что Жереми Доку, который вышел на поле, очень много сделал для своей команды в атаке.

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– Почему вы не предусмотрели, что Бельгия будет играть иначе, чем в первом матче? Почему мы не могли создавать в таком поединке?

– Потому что мы были под давлением. Не было установки, что мы не должны играть вперед и атаковать. Наоборот, мы говорили, что должны использовать опыт второго тайма в Мурсии, когда мы проводили хорошие атаки и забили три мяча. Но сегодня сборная Бельгии не дала нам шансов на такие быстрые атаки. Я сказал игрокам в раздевалке, что мы не можем обороняться 90 минут. Поэтому важно было выходить в атаки. Но мы были под давлением, и не имели такой возможности.

– Каково состояние Виталия Миколенко?

– К сожалению, у него повреждение, он сделает МРТ, посмотрим. Я знаю Виталия. Если он не продолжил игру, то повреждение действительно было серьезным.

– В украинской прессе шли дискуссии относительно того, нужно ли выходить в Лигу А. Возможно, лучше оставаться во втором дивизионе?

– Любая игра сборной Украины сейчас – для наших болельщиков, для бойцов. Игроки не думали о дивизионах, а старались действовать на максимуме. Действительно, для меня это больше товарищеский турнир, но так проигрывать... Я согласен, что сейчас все расстроены. Посмотрим дальше. В этих матчах мы рассчитывали подготовиться к отборочному циклу, который будет очень сложным для нас. Наша цель – попасть на чемпионат мира. Да, все расстроены, но надо работать и готовиться к отбору, – приводит слова Реброва официальный сайт УАФ.

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