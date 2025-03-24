– Какие у вас эмоции после этого досадного проигрыша?

– Очень обидно, потому что, учитывая результат первой игры, мы рассчитывали на проход дальше. Понимали, что это будет очень тяжело, совсем другая игра, но, наверное, где-то подсели, не знаю. Сразу после матча тяжело хорошо проанализировать игру. Наверное, физически где-то подсели, на какую-то долю секунды не успевали. Они так, видимо, забили 2 мяча, на пол метра опередили наших защитников. Нужно смотреть глобально, вперед. Очень обидно. Хотели одержать победу, порадовать наших людей. Где-то немного не хватило.

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– Когда случился этот переломный момент, что ребята немножко расклеились? После первого пропущенного гола?

– Не сказал бы, что кто-то расклеился. Мне так показалось, что после пропущенных первого и второго голов, не скажу, что мы начали контролировать игру, но стали более агрессивными. Видимо, это та же история, что и со сборной Бельгии – они проиграли первую игру, им нечего было терять. До счета 2:0 они были агрессивными, бежали, нагнетали. Им нечего было терять.

Когда мы проигрывали 0:2, можно сказать, что игра была равной, нам уже не было чего терять. У нас начались какие-то моменты, мне кажется, что у Виктора Цыганкова был момент, Артем Довбик головой мог забивать. Нужно как-то проанализировать, не нужно доводить до того, чтобы пропускать, а потом начинать создавать опасность. Оборонялись довольно неплохо, организованно. Выдержали 70 минут. Немного где-то не дотерпели. Если использовали бы хотя бы один свой момент, игра также изменилась.

– Бельгия полностью изменила свою игру, не было Тибо Куртуа.

– Мы прекрасно все понимали, что эта вторая игра будет кардинально отличаться от первого матча. Это было понятно, мы готовились к этому. К сожалению, сейчас что-то сказать... Извиниться хочется перед болельщиками, у нас была поддержка, много людей. Было очень приятно. Я думаю, все видели, что ребята отдали все силы, никто не убирал ноги, все бежали, защищались, пытались выбегать в контратаки, – сказал Лунин в эфире MEGOGO.

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