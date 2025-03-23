"Конечно, очень жаль, что несколько дней назад в испанской Мурсии сборная Украины не довела дело до разгрома. Ведь под занавес поединка могли забить еще. Однако добытый гандикап в два мяча – это серьезно. И футбольная общественность не поймет, если позволим бельгийцам взять реванш с нужным счетом.

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Все же, я склоняюсь к тому, что украинцы не проиграют. Победа в Мурсии добавила им уверенности в своих силах и вдохновения. Главное не заниматься, как говорят, "выстраиванием автобусов" у своих ворот, хотя бельгийцы в родных стенах будут пытаться давить. Важно действовать организованно и воспользоваться своими козырями: умело действовать в отборе в среднем блоке и стремительно контратаковать. Сейчас бельгийцы уже не тянут на уровень топ-сборной", – поделился Гецко в комментарии Sport.ua.

Напомним, в первой игре плей-офф Лиги наций сборная Украины победила Бельгию (3:1). Ответный матч состоится сегодня, в 21:45. Победитель противостояния будет выступать в дивизионе А в следующем розыгрыше турнира.

Бельгия – Украина: анонс ответного матча за выход в элиту Лиги наций